Güneş'ten Gülen iddialarına tepki

Beşiktaş'ta yaşanan şampiyonlukla birlikte, kutlamalarda okuduğu Mevlana şiiriyle de gündeme gelen Şenol Güneş, FETÖ ele başı Gülen'e selam yolladığı iddialarına çok sert tepki gösterdi.

Süper Lig'i son iki sezondur şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi.

Güneş, takımıyla şampiyonluk kutlamalarında bulunduğu sırada okuduğu Mevlana şiirinde "Gülü gülene, sevgiyi bilene ver" ifadesini darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen’e "selam" olduğunu ima eden Fatih Tezcan'a tepki gösterdi.

"Sevgimi çok belli eden bir insan değilim ama şampiyonluk günü eşime çiçek gönderdim ve not yazdım: 'Güle gülene ver kalbine sevene ver. Sevmek güzel şeydir kıymetini bilene ver' ben bunu söyledim" açıklamasında bulunan Beşiktaş teknik direktörü, "O tip insanlar kötüdür, ahlaksızdır. Bunlar gazeteci olmaz" dedi.