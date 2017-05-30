Bugünkü YENİÇAĞ »

Güneş'ten Gülen iddialarına tepki

»
Güneş'ten Gülen iddialarına tepki
Beşiktaş'ta yaşanan şampiyonlukla birlikte, kutlamalarda okuduğu Mevlana şiiriyle de gündeme gelen Şenol Güneş, FETÖ ele başı Gülen'e selam yolladığı iddialarına çok sert tepki gösterdi.

Süper Lig'i son iki sezondur şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. 

Güneş, takımıyla şampiyonluk kutlamalarında bulunduğu sırada okuduğu Mevlana şiirinde "Gülü gülene, sevgiyi bilene ver" ifadesini darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen’e "selam" olduğunu ima eden Fatih Tezcan'a tepki gösterdi.

"Sevgimi çok belli eden bir insan değilim ama şampiyonluk günü eşime çiçek gönderdim ve not yazdım: 'Güle gülene ver kalbine sevene ver. Sevmek güzel şeydir kıymetini bilene ver' ben bunu söyledim" açıklamasında bulunan Beşiktaş teknik direktörü, "O tip insanlar kötüdür, ahlaksızdır. Bunlar gazeteci olmaz" dedi.

İlgili Haberler
Beşiktaş şampiyon oldu!Şenol Güneş ayrılıyor mu?
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 3
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Fikret Orman ayrılacak oyuncuları açıkladıFikret Orman ayrılacak oyuncuları açıkladıL'Equipe: "Bruma Leipzig'de"L'Equipe: "Bruma Leipzig'de"Güneş'ten Gülen iddialarına tepkiGüneş'ten Gülen iddialarına tepkiOspina Fenerbahçe'de iddiasıOspina Fenerbahçe'de iddiasıAlanyaspor 2-3 Galatasaray / Maç özetiAlanyaspor 2-3 Galatasaray / Maç özetiBarcelona'nın yeni teknik direktörü Ernesto Valverde olduBarcelona'nın yeni teknik direktörü Ernesto Valverde olduGalatasaray Gomis'e 3 yıllık imza attıracakGalatasaray Gomis'e 3 yıllık imza attıracakEfsane, Roma'ya rekorlarını bıraktıEfsane, Roma'ya rekorlarını bıraktıKöprüdeki Fenerbahçe bayrağı yakıldı!Köprüdeki Fenerbahçe bayrağı yakıldı!Şampiyonun kutlamalarından en özel kareler!Şampiyonun kutlamalarından en özel kareler!
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti