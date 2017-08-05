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Güneş'ten Lucescu açıklaması

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Güneş'ten Lucescu açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Benim temennim Milli Takım'ı Türk antrenörün yönetmesi" açıklamasında bulundu.

Samsun'da Beşiktaş - Atiker Konyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Şenol Güneş ve Mustafa Reşit Akçay, birlikte basın toplantısı düzenledi. 

"HAZIRLIK MAÇLARINI KAZANAMADIK, UMARIM BU MAÇI KAZANIRIZ"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, yeni bir sezona başladıklarını belirterek, "Sezonun tüm takımlara hayırlı olmasına başarılar diliyorum. Yarın ilk resmi maçımızı oynayacağız. Geçen sezonun iki şampiyonu Beşiktaş ve Konyaspor karşı karşıya gelecek. Herkesin keyif alacağı bir maç olmasını diliyorum. Tüm takımlara oyunculara başarılar dilerken yeni milli takım hocamıza da hayırlı olsun diyorum. Aramızda olmayan Gökhan Atınç ve Talisca var. Onun dışında diğer oyuncularımız burada. Hazırlık maçlarını kazanamadık. Umarım bu maçı kazanırız. Mustafa hocayı tanıyorum. Çok başarılı bir hoca çok başarılı işler yaptı. Hak ettiği yere henüz gelmedi. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.

"BENİM TEMENNİM MİLLİ TAKIM'I TÜRK ANTRENÖRÜN ÇALIŞTIRMASI"

Milli Takım'la ilgili görüşlerini de dile getiren Güneş, "Benim temennim Milli Takım'ı Türk antrenörün yönetmesi. Boşta olan bir antrenörün gitmesini beklerdim. Ama Lucescu'yu da başarılı buluyorum. Ben şu an Milli Takım'ı çalıştırmayı doğru bulmadığımı söyledim. Ama yardımcı olmak isterim. Lucescu'ya da hayırlı olsun diyorum ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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