Bugünkü YENİÇAĞ »

Güney Kore'de kuş gribi salgını

»
Güney Kore'de kuş gribi salgını
Güney Kore, ülkenin güneybatısında bir ördek çiftliğinde yüksek patojenik kuş gribi salgını görüldüğünü doğruladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanı Kim Yung Rok,Güney Kore'nin başkenti Seul'un 300 kilometre güneybatısındaki Gochang bölgesinde bir ördek çiftliğinde rastlanılan kuş gribi salgınının ardından, ülke genelindeki kümes hayvanlarının hareketinin 48 saat süreliğine yasaklandığını belirtti.

Virüs salgınıyla mücadele etmek için konulan yasağın, kümes hayvanları çiftliği araçlarını ve işçilerini de kapsadığını ifade eden Bakan Kim, "Ülke genelinde tüm kümes hayvanları çiftliklerine ve diğer ilgili tesislere yönelik en üst düzeyde koruyucu önlemler alındı." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 12 bin 300 ördek itlaf edildi

H5N6 tipi kuş gribi virüsünün tespit edilmesinin ardından, çiftlikte yaklaşık 12 bin 300 ördeğin itlaf edildiği kaydedildi.

Yonhap ajansının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde de bu kış ilk kez görülen salgının ardından, ülkedeki bütün kümes hayvanları çiftliklerinin ve araçlarının dezenfekte edileceği açıklandı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Hatay’da "IYI" damgalı mezar taşları bulunduHatay’da "IYI" damgalı mezar taşları bulunduHatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildiHatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi'O Role Neden Seçilmedim?''O Role Neden Seçilmedim?''Belki de Türkiye ilk defa Oscar'a bu kadar yakın''Belki de Türkiye ilk defa Oscar'a bu kadar yakın'Baydar: "Marsilya'yı yenecek güce sahibiz"Baydar: "Marsilya'yı yenecek güce sahibiz"Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyorŞampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyorGüney Kore'de kuş gribi salgınıGüney Kore'de kuş gribi salgınıKatar-Mısır ilişkilerine 'üçüncü taraf' engeliKatar-Mısır ilişkilerine 'üçüncü taraf' engeliKırklareli'nde kar yağışı başladıKırklareli'nde kar yağışı başladıEski rütbeli asker FETÖ'den hapis cezasına çarptırıldıEski rütbeli asker FETÖ'den hapis cezasına çarptırıldı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti