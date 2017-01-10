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Güneydoğu Asya’da büyük deprem

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Güneydoğu Asya’da büyük deprem
Filipinler'in güneydoğusunda 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin yerin 617 kilometre altında meydana geldiğini bildirdi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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