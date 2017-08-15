Güngör Mengi: Bahçeli'ye durumu kim anlatacak?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın ardından Vatan Gazetesi yazarı Güngör Mengi'den de Bahçeli'ye tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında Devlet Bahçeli'nin Barzani'nin yapacağı referandumla ilgili tutumunu eleştirmişti.

Bahçeli'ye yüklenen Yılmaz, "Türkiye'de milliyetçilik artık laf milliyetçiliğine dönüştü" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'YE KİM ANLATACAK?

CHP'li Öztürk'ün ardından Bahçeli'ye bir tepki de deneyimli gazeteci Güngöre Mengi'den geldi.

Bugünkü köşe yazısında Bahçeli'nin iç ve dış siyasetten uzak olduğunu vurgulayan Mengi, "MHP Lideri Devlet Bahçeli Irak ve Suriye'de Kürdistan ilanına az zaman kalmışken, PKK terörü yıllardır ara vermezken şimdi 'Bir gece Kandil'de görünmenin zamanı gelmiştir' diyor. PKK-PYD'nin çoktan Kandil dışında başka merkezler kurduğunu ona kim anlatacak?" ifadelerini kullandı.

