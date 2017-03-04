Günü kurtarmak, geleceği tehlikeye sokuyor

Türkiye içte ve dışta zor günlerden geçiyor. Günü kurtarmak için hata yapmamalı, sonradan düzeltilemeyecek davranışlar sergilememelidir.

Suriye cephesi karmakarışık

Fırat Kalkanı operasyonu hedefine ulaşmış, IŞİD tehdidi sınırdan uzaklaştırılmış, PYD'nin kuzeyde koridor oluşturmasının önüne geçilmiştir. Ancak Suriye rejim güçlerinin kuzeydoğuya doğru ilerleyerek Menbiç bölgesine ulaşması, PYD'nin, Suriye rejim güçleri üzerinden güneyden Afrin'le bir koridor oluşturmasına imkân yaratmıştır.

ABD'nin Suriye'de PYD'den vazgeçmeyeceği açıktır. Buna rağmen Türkiye, müttefiklik ilişkilerine ve bölgedeki etkinliğine güvenerek ABD'nin, PYD'nin Menbiç'ten çekileceğine dair verdiği söze itibar etmiş, beklemiş, bekledikçe işler daha da zorlaşmıştır.

Türkiye, Rusya'yla ilişkilerinin düzelmesiyle başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonunu genişleterek, PYD'yi Menbiç'ten çıkarmayı da düşünmeliydi. Hatta Afrin'in de kuşatılması ve etkisizleştirilmesi, PYD'nin Fırat'ın batısında tutunmasını da tamamen önlerdi.

ABD, PYD'yi donatmakta ve eğitmekte, Rusya PYD'ye siyasi destek vermektedir. Her ikisi de Kürt oluşumuna itibar etmektedir. Hâlihazırda IŞİD, Türkiye için tehdit olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle Rakka konusu gündemden çıkarılmalıdır. Türkiye önceliğini tamamen PYD'ye vermeli, dolaylı değil, doğrudan müdahale etmeli, Fırat'ın batısında da doğusunda da, sınırımızda bir Kürt oluşumuna asla müsamaha etmemelidir.

Geç kalınmış olsa da TSK'nın, ÖSO'yla birlikte Menbiç'e başlattığı söylenen harekâta sonuna kadar devam edilmelidir.

Yunanistan, Ege'de kasten kriz çıkartıyor

Bugüne kadar yönetim, Ege'de 18 adacığın Yunanistan tarafından işgal edilmesine hiçbir açıklama getirmemiştir. Şimdi de Yunanistan, bu sessizliği fırsat bilerek, fiili duruma resmiyet kazandırmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda, adalara asker yerleştirdiğini göstermekte, komutanları bu adacıklarda çeşitli resimler vererek dünya kamuoyuna bunu sergilemeye çalışmaktadır. Diğer taraftan da kriz çıkararak, Kardak konusundaki eksikliğini de tamamlama gayretindedir.

Yunanistan'ın bu tarz yaklaşımı ilk değildir. Doksanlı yıllarda da bunu denemiştir. O zaman Suriye'yle olan gerginliğimizi ve PKK'yla mücadelemizi fırsat bilerek kriz yarattığı unutulmamalıdır. O zamanki savaş doktrinimizin de iki buçuk düşmana karşı (Suriye, Yunanistan, PKK) mücadele üzerine oluşturulduğu arşivlerdedir.

Şimdi de durum pek farklı değildir. Suriye'de durum daha da karışıktır. PKK'yla mücadele devam etmektedir. Üstelik Yunanistan, 15 Temmuz'dan sonra TSK'nın gücünden kaybettiği algısına girmiştir. Bu durumda söz düellosu yerine, onun anlayacağı dilden karşılık vermek yerinde olacaktır. Gücün, oyunu bozduğu her zaman dikkate alınmalıdır. Karşılık vermeye cesaret edemeyecektir.

Kıbrıs'ta Akıncı hâlâ müzakere peşinde

Kıbrıs'ta müzakereye ihtiyacı olan Rum tarafıdır. Hiçbir çözümün Rumları tatmin etmeyeceği, onların amacının Enosis olduğu bir daha netleşmiştir. Türkler için çözüm ise, her yönüyle tavizdir. Bağımsızlıktan, egemenlikten, can ve mal güvenliğinden, KKTC'den, yani vatanından vazgeçmektir. Türkiye'nin de güney güvenliğini, Doğu Akdeniz'deki alaka ve menfaatlerini ve bölgedeki kontrolü kaybetmesidir.

Hazır Rumların masayı terk ettiği bir ortamda, Akıncı'nın hâlâ müzakere peşinde koşması kabul edilemez. Bu telaşın sebebinin iyi araştırılması ve değerlendirilmesi gerekir.

Barzani'nin paçavrası mazur gösterilemez

Özerk bir yapının sözde flaması, Türk Bayrağı'yla eşdeğer görülemez. Bu hiçbir ülkede de uygulanmaz. Barzani, devlet başkanı statüsüyle muhatap alınamaz. Bu davranış, referandum arifesinde belirli bir kesime şirin görünerek, onlardan kendi arzu ettikleri tercihi yapmaları amacıyla sergilendiği algısı yaratmıştır.

Bu davranış çok tehlikelidir. İleride telafisi güç olan sonuçların doğmasına sebep olabilir. Derhal bu gibi davranışlardan vazgeçilmelidir. Bunun doğru olduğunu göstermek için yapılan açıklamalar da inandırıcı değildir. Hassas konularda duyarlı olunmalıdır.