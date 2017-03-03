Bugünkü YENİÇAĞ »

Günün en acı karesi

»
Günün en acı karesi
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde derede ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Uğur'un cesedin ulaşan ekipler büyük üzüntü yaşadı.

Akyayla Mahallesi yakınlarında hafta sonu meydana gelen trafik kazasında Harun Deniz (33), Mustafa Deniz (8) ölürken, anne Melek Deniz ise yaralı olarak kurtulmuştu.

Derede kaybolan 4 yaşındaki Uğur Deniz ise 5 gün sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) tarafından bulunmuştu. Minik Uğur, bugün cuma namazı sonrası toprağa verilecek. Uğur'u bulan JAK ekibinin çocuğun cesedine ulaştıktan sonra bir vatandaş tarafından çekilen fotoğrafı ise yürekleri parçaladı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Akşener, Muğla’ya gidiyorAkşener, Muğla’ya gidiyorOsmangazi'de indirime rağmen 'taahhüt' tutmadıOsmangazi'de indirime rağmen 'taahhüt' tutmadıGünün en acı karesiGünün en acı karesiFirari SPK eski daire başkanı yakalandıFirari SPK eski daire başkanı yakalandıTÜBİTAK'ta bin 846 FETÖ'cü!TÜBİTAK'ta bin 846 FETÖ'cü!Yıldırım'ın uçağı acil iniş yaptıYıldırım'ın uçağı acil iniş yaptıHamile kadını darp eden zanlıya tahliyeHamile kadını darp eden zanlıya tahliyeAsıl tehlike Biga fayındaAsıl tehlike Biga fayındaO holdinge ByLock operasyonuO holdinge ByLock operasyonuDarbe girişimi ana davasında flaş gelişme!Darbe girişimi ana davasında flaş gelişme!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti