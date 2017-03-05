Günün maçlarında son durumlar

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası bugün oynanacak 4 karşılaşma ile devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig' de heyecan bugün oynanacak 4 maçla devam ediyor.

Beşiktaş'ın Züper Lig'deki en yakın takipçisi Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Ligdeki son maçında deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'u da yenerek zirve yarışındaki yerini koruma hedefinde. Son 3 maçında 7 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise ligdeki çıkışını sürdürerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

ADANASPOR KONYA'DA ÇIKIŞ ARAYACAK

Süper Lig'de düşme hattında bulunan Adanaspor, Aykut Kocamanlı Atiker Konyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Adana ekibi 3 maçlık kötü gidişini bu karşılaşma ile sonlandırmanın peşinde.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

KAYSERİSPOR SERİYİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Sergen Yalçın'la büyük bir çıkış yakalayan ve Ligdeki son 4 maçında yenilmeyerek seriyi devam ettirmenin peşinde olan Kayserispor, Kasımpaşaspor ile kozlarını paylaşacak. Son 3 maçından 7 puan çıkaran Kasımpaşa ise bu çıkışını rakibi karşısında sürdürme peşinde.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

FENERBAHÇE GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, Osmanlıspor'u yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kaldı. Lider Beşiktaş'ın 12 puan gerisinde 38 puanla haftaya 4. sırada giren Fenerbahçe, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Çeyrek final ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenerek yarı final için büyük avantaj elde eden sarı-lacivertliler, bu performansını lige de yansıtmak için mücadele edecek.

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.