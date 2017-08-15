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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 15 08 2017
Yeni Çağ
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BİR DE BUNLAR VAR
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 15 08 2017
Katar ile ortak deniz tatbikatı sona erdi
Görmez'in 7 yıllık skandalları
Mardin'de Suriye'ye uzanan tünel bulundu!
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