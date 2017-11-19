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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 19 11 2017
Yeni Çağ
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BİR DE BUNLAR VAR
01 Kasım 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Bakanlık duyurdu: TSK ve Irak ordusu manevralara başladı!
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 19 08 2017
19 Temmuz 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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