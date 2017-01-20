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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 20 01 2017
Yeni Çağ
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BİR DE BUNLAR VAR
Vatandaşın MHP vekillerine mektubu!
PKK, Halep'in doğusuna yerleşti!
02 ARALIK 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
PKK'lılar Şişli'de Ülkücülere saldırdı
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