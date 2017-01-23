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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 23 01 2017
Yeni Çağ
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BİR DE BUNLAR VAR
Donarak buz tutan tilkiye elektrikli testereyle müdahale
En çok Türk taraftar o takımda
İstanbul'da bu sabah
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