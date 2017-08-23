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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 23 08 2017
Yeni Çağ
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BİR DE BUNLAR VAR
13 Ağustos 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
9 ay sonra böyle çıktılar
16 Temmuz 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Dursun gider, Sneijder kalır!
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