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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 24 02 2017
Yeni Çağ
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BİR DE BUNLAR VAR
19 ŞUBAT 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Başkanlık için 'Evet'e büyük tepki!
3 bin 500 polisle 'huzur operasyonu'
16 ARALIK 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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