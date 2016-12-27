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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 27 12 2016
Yeni Çağ
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BİR DE BUNLAR VAR
Uçakta onlar da vardı!
23 ARALIK 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
20 ARALIK 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Birlikte çıktıkları çarşı izninde şehit düştüler
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