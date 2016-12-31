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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 31 12 2016
Hürriyet
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BİR DE BUNLAR VAR
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 31 12 2016
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı
Yüksekova ve Cizre teröre karşı ayaklandı
Ülkücü şehidin oğlu Erdoğan’a böyle baktı
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