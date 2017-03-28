Bugünkü YENİÇAĞ »

Gurbetçilerden sandıklara yoğun ilgi!

»
Gurbetçilerden sandıklara yoğun ilgi!
Yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı. Gurbetçi vatandaşlar ilk gün sandıklara akın etti.

AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden elde ettiği bilgiye göre ilk gün 38 bin gurbetçi sandığa giderek oyunu kullandı. 1 Kasım seçimlerinde ilk gün sandığa giden yurt dışı seçmen sayısı 10 bin olmuştu.

İLK GÜNDE 38 BİN KİŞİ KATILDI

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına giden seçmen sayısı ilk günde 38 bin oldu.

AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden elde ettiği bilgiye göre, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Danimarka ve İsviçre'de 38 bin seçmen sandık başına gitti.

Yurt dışındaki seçmenlerin sandığa yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Yetkililer, seçimlere katılımın 1 Kasım seçimlerine göre çok daha yoğun olduğunun altını çizdi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Gurbetçilerden sandıklara yoğun ilgi!Gurbetçilerden sandıklara yoğun ilgi!Reza Zarrab, Trump'a yakın ismi avukatı yaptıReza Zarrab, Trump'a yakın ismi avukatı yaptıSuriye'de fırtına kopacak, Türkiye'yi hafife almayın!Suriye'de fırtına kopacak, Türkiye'yi hafife almayın!Rusya'da halk sokaklara döküldü!Rusya'da halk sokaklara döküldü!‘Kerkük’te sonraki adım Kürtçe yazışma’‘Kerkük’te sonraki adım Kürtçe yazışma’Avrupa Birliği ile yeni bir kriz daha!Avrupa Birliği ile yeni bir kriz daha!Merkel'in yüzü gülüyor!Merkel'in yüzü gülüyor!Türkler oy kullanamasın diye...Türkler oy kullanamasın diye...Hong Kong'un ilk kadın lideri olacakHong Kong'un ilk kadın lideri olacakABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar varABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti