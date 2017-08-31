Gürer, "AKP 15 yılda tarımı bitirdi"

CHP Niğde Milletvekili Gürer, AKP Hükümeti'nin tarım politikalarını eleştirerek, "15 yılda tarımın bitirdi" dedi.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

Ana muhalefetin iktidarın tarıma yönelik uygulamalarına tepkileri bitmek bilmiyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP hükümetinin tarım politikalarını eleştirerek, 15 yılda tarımın bitme noktasına getirildiğini belirtti. Tarımla alakalı her şeyin ithal edildiğini ifade eden Gürer, "AKP hükümeti milli bir tarım politikasından bahsedemez" dedi.

Türkiye'de çiftçi kesiminin son yıllarda yaşadığı sorunların, hükümetin yanlış tarım politikasından kaynaklandığını aktaran Gürer, 15 yıl öncesine kadar tarımda kendi kendine yeten Türkiye'nin, artık pek çok ürünü ithal ettiğine dikkat çekti.

Gürer şöyle devam etti: "Tohumun, ilacın, gübrenin, mazotun ithal edildiği ülkemizin yakın gelecekte dışa bağımlı bir hale gelmesinden endişe ediyoruz. Bunun yanında doğal kaynak sularımız maliyetleri yüksek olduğu gerekçesiyle tarım alanlarına kazandırılmıyor ve temiz sular denizlere, boş verimsiz arazilere akıyor. Yeraltı sularımız yakın zamanda bitecek. Sularımız yer altından çekiliyor ve çiftçilerimiz ürünlerini büyük enerji masraflarıyla suluyor. Giderek artan enerji masrafları, ithal edilen tarım ilaçları yine ithal edilen tohum, dünyanın en pahalı mazotu çiftçimize reva görülüyor."

Hükümetin yanlış tarım politikaları nedeniyle, artık çiftçilerin tarlalarını ekemez duruma geldiğini bildiren Gürer, bu nedenle şehir merkezlerine göç etmek zorunda kaldıklarını ileri sürdü.

"Türkiye'de köy ve kasabalarda tarlalar boş kalırken, çiftçi ekim yapamazken, hükümet bir Afrika ülkesi olan Sudan'a çiftlik kuruyor" diye konuşan Gürer, sözlerini şöyle tamamladı: "Her şeyin ithal edildiği Türkiye'de milli tarım politikasından bahsedilebilir mi? Hükümet her seçim öncesinde çiftçilere vaatlerde bulunuyor. Ama seçimden sonra bütün vaatlerini unutuyor. Tarım Türkiye'nin lokomotifi olması gerekirken göz ardı ediliyor. AKP hükümeti tarıma gereken desteği vermedikleri gibi çiftçiyi de mağdur ediyorlar."