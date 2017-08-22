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Gustavo Lopez imza için İstanbul'a geliyor

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Gustavo Lopez imza için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe, Milanlı savunmacı Gustavo Gomez ile anlaşma sağladı. Paraguaylı stoperin yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Savunmada açık veren ve stoper takviyesi şart görünen Fenerbahçe'de Gustavo Gomez operasyonu bitmek üzere.

İdari menajer Hasan Çetinkaya, transferi bitirmek için dün Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile Milano'ya giderken imzaların atıldığı öğrenildi.

Milan'la sağlanan anlaşmanın detaylarının yakında açıklanacağı belirtildi. 24 yaşındaki savunmacının yarın İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de başka bir yönetici ise Emre Mor transferi için Dortmund'da çalışmalarını sürdürüyor.

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