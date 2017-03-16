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Güzel ve Çirkin

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Güzel ve Çirkin

Yönetmen: Bill Condon

Oyuncular: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans ve Kevin Kline

Dağıtım: UIP Filmcilik

Disney'in klâsik animasyon filminin uyarlaması Güzel ve Çirkin, günümüz izleyicileri için klâsik karakterlere yeniden hayat veriyor ve klasiğe pek çok yeni şarkı da ekliyor. Güzel ve Çirkin, bir canavar tarafında kaleye hapsedilen genç, güzel ve özgür Bella'nın hikâyesini konu alıyor. Korkularına rağmen Bella, kalenin çalışanlarıyla arkadaş olur; canavarın oldukça korkunç dış görünüşünün arkasındaki hassas kalbi ve gerçek Prensi keşfeder.

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