Bugünkü YENİÇAĞ »

"Ha Barzani, ha Öcalan"

»
"Ha Barzani, ha Öcalan"
Havalimanı ve Çankaya Köşkü'ne asılan paçavra, beraberinde yeni tartışmaları da getirdi. Bu duruma bir tepki gelmeyince, sosyal medyada Devlet Bahçeli'nin daha önce Barzani için söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Atatürk ve Esenboğa Havalimanları ile Çankaya Köşkü'ne Peşmerge başı Barzani'nin gelmesi sebebiyle asılan Kürdistan paçavraları vatandaşın büyük tepkisine neden olmuştu.

Devlet Bahçeli'nini daha önce sert tepki gösterdiği benzeri duruma sessiz kalması, "Ha Barzani, ha Öcalan" sözünü tekrar gündeme getirdi.

"Barzani Saray'da karşılanmış, Kürdistan bayrağı altında Başbakan ile görüşmüştür" diyerek duruma itiraz eden ve eleştiren Bahçeli konuşmasının devamında, "Erdoğan 2007'de, 'Barzani muhattabımız olamaz. Terör örgütüne yataklık yapıyor' derken bu günleri hiç hesaba katmamıştır" ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Barzani için söylediği sözleri hatırlatmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Hürriyet'te "Karargah rahatsız" depremiHürriyet'te "Karargah rahatsız" depremiCHP'nin referandum logosuCHP'nin referandum logosuKurtlar vadisi geri mi dönüyor?Kurtlar vadisi geri mi dönüyor?İstanbul'da uyuşturucu operasyonuİstanbul'da uyuşturucu operasyonuÇanakkale yine sallandı!Çanakkale yine sallandı!"Ha Barzani, ha Öcalan""Ha Barzani, ha Öcalan"Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 28 02 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 28 02 2017Muğla işgal edildiğinde Kardak'ı kaybettik!..Muğla işgal edildiğinde Kardak'ı kaybettik!..Neden hayır denilmeli?Neden hayır denilmeli?İngiliz üretimi ihanet paçavrasıİngiliz üretimi ihanet paçavrası
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti