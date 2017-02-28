Havalimanı ve Çankaya Köşkü'ne asılan paçavra, beraberinde yeni tartışmaları da getirdi. Bu duruma bir tepki gelmeyince, sosyal medyada Devlet Bahçeli'nin daha önce Barzani için söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Atatürk ve Esenboğa Havalimanları ile Çankaya Köşkü'ne Peşmerge başı Barzani'nin gelmesi sebebiyle asılan Kürdistan paçavraları vatandaşın büyük tepkisine neden olmuştu. Devlet Bahçeli'nini daha önce sert tepki gösterdiği benzeri duruma sessiz kalması, "Ha Barzani, ha Öcalan" sözünü tekrar gündeme getirdi. "Barzani Saray'da karşılanmış, Kürdistan bayrağı altında Başbakan ile görüşmüştür" diyerek duruma itiraz eden ve eleştiren Bahçeli konuşmasının devamında, "Erdoğan 2007'de, 'Barzani muhattabımız olamaz. Terör örgütüne yataklık yapıyor' derken bu günleri hiç hesaba katmamıştır" ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Barzani için söylediği sözleri hatırlatmıştı.