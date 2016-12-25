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Haberi kim önce verdi tartışması

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Haberi kim önce verdi tartışması

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’ne bir sergi açılışı sırasında düzenlenen suikast, tam da büyük kanalların Ana Haber Bültenleri’nin yayında olduğu saate denk geldi. Eğer o anda, bir dizi ya da evlilik programı yayında olsaydı, bu önemdeki bir haberi -alt yazı olarak bile- görmeyecek olan kanallar, şimdi “Kim önce girdi”nin tartışmasını yapıyorlar. Teknoloji çağında, böyle bir bilginin kanala ulaşması artık saniyelerle belirleniyor. Nitekim Show TV, olayı 15 saniye sonra alt yazı olarak girdiğini iddia ediyor. Fox TV ise, 45 saniyede haberi ekrana taşımış, yani o anda ekranda olan sunucunun ağzından izleyicilerine duyurmuş. Aslında asıl önemli olan 3-5 saniye önceliğin hesabını tutmaktansa, en doğru ve en ayrıntılı biçimde haberi ekrana yansıtmak olmalı. Ancak değer yargıları giderek değişti. Örneğin iyi dizidense çok izlenen basit bir dizi yapmak, sıradan bir yarışma yayınlamak tercih edilir oldu.

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