Habertürk'te 'ByLock' depremi!

Medyada yapılan ByLock operasyonları Habertürk'e sıçradı. Habertürk, ByLock kullandıkları iddia edilen spor programı sunucusu Fatma Karaağaç ve patronlar katında çaycı olarak görev yapan Kadir Ekizer ile yollarını ayırdı.

Medya kurumlarında çalışan ve Bylock kullandıkları iddia edilerek işten çıkarılan gazetecilere yeni isimler eklendi. İlgili medya kurumlarına gönderilen listelere göre yapılan işten atmalar arasında Habertürk TV’de spor spikeri olarak görev yapan Fatma Karaağaç’ın da yer aldığı iddia edildi.

Medyaradar’da yer alan habere göre, telefonunda ‘ByLock’ bulunduğu gerekçesi ile Habertürk yönetimi, Karaağaç ile yollarını ayırırken, spiker gözaltına alınmadı.

YÖNETİM KATININ ÇAYCISINDA BYLOCK ÇIKTI!

Ciner Medya Grubu'nun yönetim katında çaycı olarak görev yapan Kadir Ekizer'in de ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

Ekizer'in Habertürk'le ilişiği kesildi.