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Hac ücretleri ne kadar?

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Hac ücretleri ne kadar?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2017 yılı hac ücretleri açıklandı. Hac kuralarının çekilmesinin ardından çekiliş sonuçlarına göre 80 binin üzerinde adayın hac başvurusu kabul oldu. Diyanet bugün hac ücretlerini açıkladı.

Hac ücretleri açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığınca, hacı adayları için oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlendi - Otel tercihli konaklamalarda ücretler, 22 bin 750-24 bin 500 TL ile 27 bin 500-39 bin 750 TL oldu 

Konaklama konusunda hacı adayları için bu yıl "oda tercihli" ve "otel" seçenekleri sunuldu.

Oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlendi.

Otel tercihli konaklamalarda ücretler, 22 bin 750-24 bin 500 TL ile 27 bin 500-39 bin 750 TL oldu.

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