Hadi Kandil ve Sincar'a gidelim

Aylar önce de yazdım, ne zaman fazla sayıda şehit verirsek gündeme de gelir oldu Kandil ve Sincar'a karadan yapılacak askeri harekat.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk Polisi'nin kahramanları kahpe terör örgütü PKK ile elbette gece gündüz, yaz kış demeden mücadele ediyorlar.

Türk milleti güvenlik kuvvetlerinin bu mücadelesini sonuna kadar destekliyor ama her bir şehit haberi hem evlerine, ailelerine hem de milletin yüreğine ateş düşmesine neden oluyor.

Tepkiler evlerden sokaklara, şehit cenazelerine taşıyor.

Devletimizin yöneticileri iktidar ve muhalefet parti liderleri terör olaylarını nefretle, şiddetle kınıyorlar.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında örgütlü bu kahpe, kalleş, şerefsiz teröristlerin yurt dışındaki yuvaları ise belli.

İki önemli kampta Kandil ve Sincar'da barınıyor, terör faaliyetlerini oralardan yönetiyorlar.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 şehit vermemizin ardından yine çok sert konuştu:

"Teröristler bugüne kadar yemedikleri darbeyi yiyecekler. Sınırlarımız dışında beslenen, eğitilen ve üzerimize salınan terör örgütlerini neredeyse gidip orada tepelerine binmek bizim en tabii hakkımızdır. Şu anda Irak ve Suriye'nin pek çok yeri birer terör yuvasıdır. Buradan yönelen tehditleri sınırlarımızın içinde değil, kaynağından bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak zorunda da değiliz. Nerede bir terör oluşumu varsa, onun başını ezmek için havada ve karada her türlü harekatı yapmak bize anamızın ak sütü kadar helaldir. Kandil ve Sincar'daki sorunu oradaki otorite çözmezse, egemen devlet gereğini yapmazsa biz oraları yerle bir ederiz."

Biz de aylardır bunu söylüyoruz ama söylemekle, konuşmakla olmuyor bu kahpelerle mücadele.

Hadi yerle bir edelim Kandil'i, Sincar'ı.

Sadece Hava Kuvvetlerimiz ile değil Kara Kuvvetlerimiz ile de bu iki terör merkezini yok edelim.

Buraya kadar katılıyorum Erdoğan'a ama şu, "sorunu oradaki otorite çözmezse, egemen devlet gereğini yapmazsa" cümlesine katılmıyorum.

Ne Irak ne de Suriye devletinin bu terör örgütünü yok edecek gücü yoktur.

Onlardan bu mücadeleyi beklemek büyük hata olur.

Kaldı ki 8 kahramanımızın şehit olduğu baskında teröristlerin kullandıkları silahların da Amerika'nın terör müttefiki PYD/YPG'ye verdiği silahlardan olduğu da belirlendi.

Düşman tamam da ya dost bildiğimiz maskeli düşmanlarımıza ne diyecek, onların terörü bitirmesini mi bekleyeceğiz.

Hayal kurmayalım ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin en kısa zamanda belki yarın belki yarından da yakın bir tarihte Kandil ve Sincar'ı havadan ve karadan yerle bir etmesinin kararını verelim.