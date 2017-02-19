Hadise, son reklam filminden ne kadar kazandı?

Çorap, telekomünikasyon derken, Hadise en son bir piliç firmasının reklam yüzü oldu. Çekimlerde 2 saat mutfakta kalan ünlü şarkıcı, her bir dakika için 5000 bin TL aldı.

Konserleri ve jüri koltuğunda oturduğu ‘O Ses Türkiye’ yarışmasıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, kamera karşısına geçtiği reklam filmleriyle de önemli gelir elde ediyor.

DAKİKASI 5000 BİN TL!

Ünlü popçu Hadise, bir piliç markasının reklamı için mutfağa girdi. Mutfakta iki saat yemek yapan Hadise, çekim karşılığında 600 bin TL aldı. Ünlü sanatçı “Benim için farklı bir deneyim oldu” dedi.

Hadise kazandığı parayla Brüksel, Londra ve İstanbul'dan ev satın alıyor. Her 3 kentte toplam 10 dairesi var.