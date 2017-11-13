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Hagi ve Popescu Karşıyaka için İzmir'e geldi

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Hagi ve Popescu Karşıyaka için İzmir'e geldi
Karşıyaka'ya talip olan Abromovich'in şirketi, takımı emanet edecekleri Hagi ve Popescu'yu İzmir'e gönderdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ağır borç yükü bulunan ve yaşadığı mali krizlerden çıkmak için 15 Kasım Çarşamba günü yapılacak olağanüstü genel kurulda şirketleşmeyi tartışacak Karşıyaka'ya Rus milyarder Roman Abramovich'in talip olduğu ifade edildi.

HAGİ VE POPESCU İZMİR'DE

HaberTürk'ün haberine göre; Kulüp tüzüğünün 13. maddesine göre yönetime futbol şubesinde şirketleşme yetkisi verilirse çalışmalar hemen başlayacak. Şirketleşmenin gerçekleşmesi halinde Karşıyaka'ya talip olduğu iddia edilen Rus şirketinin futbol A.Ş'yi emanet edeceği Rumen futbol adamları Hagi ve Popescu dün İzmir'e geldi.

Galatasaray'a UEFA ve Süper Kupa kazandıran efsane yıldızlar sabah uçağıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. İkiliye Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Mutlu Altuğ özel araç yolladı. Hagi ve Popescu kendileri karşılayanlarla birlikte kentte temaslarda bulundu.

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