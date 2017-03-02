Hagi'den, Belözoğlu'na şok sözler!

Galatasaray'ın efsane futbolcusu George Hagi: "Bazen çok dürüst değiliz. Her şeyi söylüyoruz ama gerçekleri söylemiyoruz. Çünkü böyle söylenmesi gerekiyor."

Galatasaray’ın efsane ismi George Hagi, Socrates dergisine bir röportaj verdi. Hagi, Emre Belözoğlu’yla ilgili sorulara tartışılacak yanıtlar verdi. “Emre Belözoğlu iyi bir mirasçı mı? Düşündüğünüz kadar oldu mu?” sorusunu, “Türkiye’de tabii ki iyi. Çok yetenekli. Fiziksel olarak kendini çok iyi tuttu. Ama yurtdışı tecrübesinde daha fazla şey başarabilirdi. Süper bir yetenek çünkü” şeklinde yanıtlayan Hagi, ‘Ne yapmalıydı?’ sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Onu ben bilemem. Sadece şunu biliyorum; Avrupa’nın her kulübünde direkt oynayacak bir kaliteye sahipti. Potansiyel olarak çok büyüktü. Neden olmadığına kendisinin cevap vermesi gerekiyor.”

‘BİZ FUTBOLCULAR ÇOK DÜRÜST DEĞİLİZ’

Hagi’nin Belözoğlu ile ilgili, “Emre, ‘Galatasaray’da oynarken de Fenerbahçeliydim’ demişti. Siz bunu biliyor muydunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Ben inanmıyorum buna. Futbol böyle, bunu bütün futbolcular söyler. Bazen çok dürüst değiliz. Her şeyi söylüyoruz ama gerçekleri söylemiyoruz. Çünkü böyle söylenmesi gerekiyor. Ama inanmıyorum. Benim tek bildiğim; yurt dışından döndükten sonra Galatasaray’ın ona davranış biçimini hiç beğenmediği. Galatasaray onun eviydi, onun da evine dönmesi gerekiyordu. Ama Galatasaray onu istemedikten sonra ne yapacaktı? Futbolu mu bırakacaktı? Fenerbahçeli olduğunu söylemese kabul etmezlerdi onu. Bana göre mecburen böyle söyledi.”