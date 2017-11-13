Hain denilen asker 24 yıl sonra şehit sayıldı

24 yıl önce terhisine az gün kala firar edip Suriye'de vurulduğu iddia edilen askerin şehitlik ünvanı gerçeğin ortaya çıkmasıyla 24 yıl sonra verildi.

Hürriyet'in haberine göre, yıllardır devam eden hukuk mücadelesinin ardından terhisine iki gün kala Suriye Sınır Karakolu'ndan firar ettiği iddia edilen er Nihat Özcan'a 24 yıl sonra şehit unvanı verildi.

Nihat Özcan’ın kardeşi Şehmus Özcan, “Ağabeyim Nihat Özcan 24 yıl önce terhisine bir, iki gün kala firar ederek Suriye’ye kaçtığı ve faili meçhul olarak öldürüldüğü iddia edildi. O günden beri hukuk mücadelesi verdik. Maalesef sürekli FETÖ’cü hâkim ve savcılar tarafından failler korundu.

Daha sonra dava 20 yıl zaman aşımından düştü ve dosyayı kapatan hakim ve savcılar tutuklandıktan sonra tekrar dava açtık. Piyade Er Nihat Özcan’ın vatan haini olmadığı aslında şehit olduğu kanıtlanarak mahkeme karar verdi. Ağabeyimin vatan hainliğinden şehitliğe dönmesi bizi biraz rahatlattı. Umut ediyoruz ki ölümüne sebebiyet verenlerin de araştırılıp hakkettikleri cezayı alırlar" dedi.

24 yıl aradan sonra şehit olduğuna karar verilen ve şehitlik beratı alan Özcan'ın kardeşi Şehmus Özcan, ağabeyinin vurulduğu anda abdestli ve üzerinde Kur'an-ı Kerim bulunduğunu söyledi.