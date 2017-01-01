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Hain saldırı sonra hastaneye koştular, liste hazırladılar!

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Hain saldırı sonra hastaneye koştular, liste hazırladılar!
Yaralıların kaldırıldığı hastanelere koşan yaralı yakınları, liste oluşturup yakınları hakkında bilgi almaya çalıştı.

İstanbul Ortaköy'de düzenlenen ve 39 kişinin hayatanı kaybettiği, 65 kişinin ise yaralandığı saldırı sonrası Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisi başka bir hastaneye sevk edildi, tedavileri biten 3 kişi ise evlerine gönderildi.

İSİM LİSTESİ OLUŞTURDULAR

Hastane bahçesinde bekleyen bazı vatandaşlar da yakınlarının durumuna ilişkin görevlilerden bilgi aldı. Vatandaşlar, terör saldırısında yaralanan yakınlarını hastanede olup olmadığını görevlilere sorarak liste oluşturdu.

Bu arada Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğundan yetkililer de hastaneye gelerek yaralılar arasında vatandaşlarının bulunup bulunmadığını öğrenmeye çalıştı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanı sıra bölgedeki bazı özel hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisine de devam ediliyor.

ADLİ TIP ÖNÜNDE ACI BEKLEYİŞ

Öte yandan silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerini almak için Yenibosna'daki Adalet Bakanlığı Adli Tıp Müdürlüğüne geldi. Acılı ailelerin işlemler için Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişi sürüyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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