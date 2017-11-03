Hainler kadın ve çocukları canlı kalkan yapmış
Diyarbakır'da sabah saatlerinde PKK'nın hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda terörist, evdeki 3 çocuk ve 1 kadını canlı kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı
Diyarbakır'da sabah saatlerinde PKK'nın hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında terörist, polislerin üzerine el bombası attı. Saldırıda 1 polis şehit oldu, 9 polis de yaralandı. Operasyonların ardından 8 kişi de gözaltına alındı.
ÇOCUK VE KADINLARI CANLI KALKAN OLARAK KULLANDI
Diyarbakır'da sabah saatlerinde PKK'nın hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda terörist, evdeki 3 çocuk ve 1 kadını canlı kalkan olarak kullandı.
EVİN İÇİNDEN ÇARPICI KARELER VAR
Öte yandan hücre evinin içerisinden gelen fotoğraflarda da duvarların delik deşik olduğu, yerlerde çok sayıda mermi çekirdeği olduğu görüldü.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır'da 1 polisin şehit olduğu operasyonun devamında 8 kişi gözaltına alındı.
İlgili Haberler
Etiketler: Diyarbakır, şehit
- Yorumlar 1
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.