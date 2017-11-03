Hainler kadın ve çocukları canlı kalkan yapmış

Diyarbakır'da sabah saatlerinde PKK'nın hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda terörist, evdeki 3 çocuk ve 1 kadını canlı kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı

Diyarbakır'da sabah saatlerinde PKK'nın hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında terörist, polislerin üzerine el bombası attı. Saldırıda 1 polis şehit oldu, 9 polis de yaralandı. Operasyonların ardından 8 kişi de gözaltına alındı.

ÇOCUK VE KADINLARI CANLI KALKAN OLARAK KULLANDI

Diyarbakır'da sabah saatlerinde PKK'nın hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda terörist, evdeki 3 çocuk ve 1 kadını canlı kalkan olarak kullandı.

EVİN İÇİNDEN ÇARPICI KARELER VAR

Öte yandan hücre evinin içerisinden gelen fotoğraflarda da duvarların delik deşik olduğu, yerlerde çok sayıda mermi çekirdeği olduğu görüldü.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'da 1 polisin şehit olduğu operasyonun devamında 8 kişi gözaltına alındı.