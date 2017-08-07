Hakan: "Ayhan Oğan'a teşekkürler, Atatürk yine kazandı!"

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugün yayımlanan yazısında AKP'li Ayhan Oğan'ın, “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” sözlerini değerlendirdi.

İşte Ahmet Hakan'ın "Kazanan yine Atatürk oldu" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:





MHP Lideri Devlet Bahçeli dedi ki:

- Atatürk Türkiye’dir...Kazanan yine Atatürk oldu

- Atatürk Cumhuriyet’tir...

- Atatürk devlettir...

- Atatürk Türk milletinin ortak ve kurucu değeridir.

- Atatürk kurtuluşun lideri, kuruluşun mihveridir.

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal dedi ki:

- Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

- Cumhuriyet’in ilelebet payidar kalması için gece-gündüz çalışıyoruz.

- Hizmetlerimizi 2023 hedefleriyle taçlandırarak Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmiş olacağız.

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Teşekkürler Ayhan Oğan!

Atatürk’ün, ölümünden seksen yıl sonra da zafer kazanmasına istemeyerek de olsa sunduğun katkı için.