Hakan: "Ayhan Oğan'a teşekkürler, Atatürk yine kazandı!"
İşte Ahmet Hakan'ın "Kazanan yine Atatürk oldu" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:
MHP Lideri Devlet Bahçeli dedi ki:
- Atatürk Türkiye’dir...Kazanan yine Atatürk oldu
- Atatürk Cumhuriyet’tir...
- Atatürk devlettir...
- Atatürk Türk milletinin ortak ve kurucu değeridir.
- Atatürk kurtuluşun lideri, kuruluşun mihveridir.
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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal dedi ki:
- Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu lideri, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.
- Cumhuriyet’in ilelebet payidar kalması için gece-gündüz çalışıyoruz.
- Hizmetlerimizi 2023 hedefleriyle taçlandırarak Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmiş olacağız.
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Teşekkürler Ayhan Oğan!
Atatürk’ün, ölümünden seksen yıl sonra da zafer kazanmasına istemeyerek de olsa sunduğun katkı için.
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