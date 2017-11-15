Hakan Balta futbolu bırakıyor

Galatasaray'da sezon başında kadro dışı bırakılması kararlaştırılan Hakan Balta futbolu bırakma kararı aldı.

Sezon başı kadro dışı bırakılan ve A Takım'dan ayrı çalışan Hakan Balta, futbolu bırakma kararı aldı.

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yıllık 1 milyon 250 bin Euro kazanan 34 yaşındaki milli futbolcunun kendisine kulüp aramadığı ve sezon sonunda jübile yapacağı gelen haberler arasında.

Galatasaray'dan sonra başka bir takımda oynamak istemeyen Balta'nın böyle bir karar aldığını yakın çevresine iletti.

Igor Tudor geçen sezon ortasında göreve geldikten sonra Hakan Balta'dan sol bek oynamasını istemiş, Hakan buna yanaşmayınca Hırvat hoca tecrübeli oyuncunun biletini kesmişti.

Hakan Balta'nın 10 yaşındaki oğlu Çağrı, Galatasaray altyapısında forma giyiyor.