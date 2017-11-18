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Hakan Şükür ABD'de böyle görüntülendi

Hakan Şükür ABD'de böyle görüntülendi 1
FETÖ firarisi AKP eski milletvekili ve milli futbolcu Hakan Şükür’ün ABD’deki lüks yaşamını görüntülendi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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