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Hakan Şükür kulübü aradı

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Hakan Şükür kulübü aradı
Galatasaray'da aidatını ödemediği gerekçesiyle kulüp üyeliği sonlandırılan Hakan Şükür'den bir son dakika hamlesi geldiği öğrenildi.

Galatasaray, Hakan Şükür ve Arif Erdem konusunda adeta büyük bir kriz yaşarken, iki ismin aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle üyelikleri sonlandırılmıştı. 

Mali Genel Kurul'da ihraç talebi oylanmış ve reddilmiş ancak gelen tepkiler sonrası "aidat formulü" ortaya konmuştu. Şu an Amerika'da bulunan Hakan Şükür'ün ise bu seçeneği ortadan kaldırmak için kulübü aradığı ve aidatını ödemek istediği öğrenildi. 

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