Hakan Şükür ve Arif Erdem ihraç edildi

Hakan Şükür ve Arif Erdem, Galatasaray Spor Kulübü'nden ihraç edildi.

Galatasaray Kulübü’nün dün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında, FETÖ/PDY ile olan ilişkileri dolayısıyla kulüp disiplin kurulunun değerlendirmesi sonucunda yönetim kurulunun üyelikten çıkartılmalarına karar verdiği eski savcı Zekeriya Öz, tutuklu valiler Hüseyin Avni Mutlu ve Şahabettin Harput, eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz ile iş adamı Hazim Sesli ile ilgili oylama yapılmıştı.

Yurtdışına kaçan eski futbolcular Hakan Şükür ile Arif Erdem’in Galatasaray üyelikten ihraç talebi mali genel kurulda oy çokluğuyla reddedilmişti.

Başbakan Veysi Kaynak ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın tepkisi üzerine Galatasaray Yönetim Kurulu ani bir kararla Hakan Şükür ve Arif Erdem in üyelikten ihracını görüşmek için saat 17.00'de olağanüstü toplanma kararı aldı.

AİDAT YÖNTEMİ

İddiaya göre tüzüğü detaylı bir şekilde inceleyen yönetim kurulu, genel kurulun toplanmasına gerek kalmadan, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliklerini düşürecek aidat ödememe maddesini gündeme aldı.

8 yıldır aidat ödemeyen Hakan Şükür ve Arif Erdem, Galatasaray Spor Kulübü'nden ihraç edildi.