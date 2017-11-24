Hakan Şükür, Yavuz Sultan Süleyman'ın kaftanını ABD'ye kaçıracaktı iddiası

Polis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (UTGAM) Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Levent Yılmaz, Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Hakan Şükür'ün Türkiye'den çalıp Amerika'ya götürmeye çalıştığını iddia etti.

Polis Akademisinin yaptığı FETÖ çalıştayının sonucunda hazırlanan "Yeni Nesil Terör: FETÖ'nün Analizi" başlıklı raporun sunumunu gerçekleştiren UTGAM Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Levent Yılmaz, ulaştıkları ilginç sonuçları açıkladı. Yılmaz, FETÖnün, örgüt üyesi olmayan herkesin risk altında olduğu algısını oluşturduğunu, kişinin görevinde ne kadar başarılı olursa olsun bir üst makama geçebilmesinin risk altında olduğunu söyledi.

Temelde "ben", "biz" ve "onlar" vurgusunun olduğuna dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, bireyin sahip olduğu değerlerin tamamının "biz" vurgusunun içerisinde yok edildiğini, sohbet toplantılarında beyinlerin yıkanarak, örgütün değerlerinin empoze edildiğini bildirdi. Orgeneral, genel müdür, müsteşar gibi kavramların örgüt içeresinde bir değerinin olmadığına işaret eden Yılmaz, örgütün temel hareket noktalarından birisinin psikolojik kontrolü sağlama olduğunu ifade etti.

Örgüt üyelerinin toplumda kendilerini gizlediklerini, örgüt lideri talimat verdiği zaman aktif hale gelebildiğini aktaran Mehmet Levent Yılmaz, "Örneğin Rusya'nın Ankara Büyükelçisinin öldürülmesi olayındaki gibi. Yıllarca saklanmış, hakkında malumat yok ama örgüt üyesi, talimat geldiği anda bir ülkenin büyükelçisini bir, iki metre mesafeye kadar yaklaşıp öldürebilecek kadar da cani bir organizasyonla karşı karşıyayız." diye konuştu.



'KAFTANI ABD'YE HAKAN ŞÜKÜR GÖTÜRECEKTİ'

Örgütte mehdilikten kainat imamlığına uzanan süreç olduğunu vurgulayan Yılmaz, FETÖ kapsamında cezaevinde bulunanlara "Rüyamda Peygamber Efendimizi gördüm" mesajının götürüldüğünü aktardı. Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Hakan Şükür'ün Türkiye'den çalıp Amerika'ya götürmeye çalıştığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, "Yavuz Sultan Selim'in önemi, Türk ve İslam tarihinde halifeliği Osmanlı'ya yeniden kazandıran padişahtır. Eğer örgüt 15 Temmuz'da başarılı olup, kaftan çalınıp ulaştırılsaydı, FETÖ'nün başı kaftanı giyerek, Türkiye'ye döneceği yönünde ciddi şüpheler var." dedi.