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Hakan Şükür'den Galatasaraylıları kızdıracak tweet

Hakan Şükür'den Galatasaraylıları kızdıracak tweet 1
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı Talisca'nın 47. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek derbiden 3 puan çıkardı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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