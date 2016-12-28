Hakan Şükür'den Galatasaraylıları kızdıran tweet

FETÖ'nün ABD'ye kaçan firari isimlerinden Hakan Şükür, sosyal medyadan Galatasaray'ın yeni "retro forma" kampanyasına destek verdi. Twitter'daki takipçileri büyük tepki gösterdi.

Galatasaray, futbol takımının tarihinde önemli yeri olan 1988-89, 1997-98, 2001-02 ve 2004-05 sezonlarına ait formalar için dün bir tanıtım töreni gerçekleştirildi ve GS Store'dan satışa sundu. Galatasaray'ın 'Retro' formalarının tanıtımına, kulüp başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra, eski futbolcular Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş katıldı.

FETÖ'nün ABD'ye kaçan firari isimlerinden Hakan Şükür, etkinliğe katılan futbolcuların mesajlarından bazılarını Twitter'da retweet ederek kendi takipçileriyle paylaştı.

Hakan Şükür, o formalarla attığı gollerin video kliplerini de sosyal medya hesabında yayınladı. Şükür mesajlarından birine, "#tarihyazanformalar tanıtımına benden bir katkı olsun... Nicelerine ..." notunu yazdı. Şükür'ün bu paylaşımına yüzlerce tepki geldi.