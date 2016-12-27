Hakan Şükür'ün soruşturulmaları birleştirildi

Şükür hakkında açılan 'silahlı terör örgütü' diğeri 'cemaatçi polisleri ziyaret' bir diğeri ise 'babası ile ticaret yaparak örgüte finans sağlama' konularını içeren dosyalar Sakarya'da toplandı.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne giden eski milli futbolcu Hakan Şükür hakkında açılan 3 ayrı dosya Sakarya’da toplandı. 3 ayrı soruşturma dosyası birleştirilerek Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılacak.

‘İHANET DOSYASI’

İstanbul’da aralarında Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yürütülen soruşturmada şüpheli olarak yer alan Hakan Şükür‘ün dosyası ayrılarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

‘ZİYARET DOSYASI’

Hakan Şükür hakkında 27 Temmuz 2014 tarihinde Emniyet içerisindeki cemaat yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen polisleri İstanbul Adalet Sarayı’nın nezarethanesinde ziyaret ettiği için başlatılan soruşturma dosyası da Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

‘TİCARET DOSYASI’

Ayrıca Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hakan Şükür ile babası Selmet Şükür’ün terör örgütüne finansal destek sağladığı gerekçesiyle haklarında açılan 3’ncü bir soruşturma da bulunuyor. Bu üç ayrı dosyanın birleştirilerek Hakan Şükür hakkında Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılacağı öğrenildi.