Hakemi iten Ronaldo'ya 5 maç ceza!

İspanya Süper Kupası ilk maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören ve hakemi iten Cristiano Ronaldo 5 maç ceza aldı.

Real Madrid’e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin haberine göre, İspanya Süper Kupası’nın ilk maçında Barcelona’yı 3-1 yenen Real Madrid’de Cristiano Ronaldo kırmızı kart gördü!

Kartın ardından Hakem Bengoetxea’ya fiziki temasta bulunan Portekizli yıldızı 96. maddeye göre 4 ile 12 maç arasında ceza alabileceği konuşuldu. Ve karar açıklandı.

TAM 5 MAÇ CEZA

Cristiano Ronaldo, Barcelona maçında hakemi ittirmesinden dolayı 5 maç ceza aldı