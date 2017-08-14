Hakemi iten Ronaldo'ya 5 maç ceza!
İspanya Süper Kupası ilk maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören ve hakemi iten Cristiano Ronaldo 5 maç ceza aldı.
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Real Madrid’e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin haberine göre, İspanya Süper Kupası’nın ilk maçında Barcelona’yı 3-1 yenen Real Madrid’de Cristiano Ronaldo kırmızı kart gördü!
Kartın ardından Hakem Bengoetxea’ya fiziki temasta bulunan Portekizli yıldızı 96. maddeye göre 4 ile 12 maç arasında ceza alabileceği konuşuldu. Ve karar açıklandı.
TAM 5 MAÇ CEZA
Cristiano Ronaldo, Barcelona maçında hakemi ittirmesinden dolayı 5 maç ceza aldı
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