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Hakemi iten Ronaldo'ya 5 maç ceza!

Hakemi iten Ronaldo'ya 5 maç ceza!
İspanya Süper Kupası ilk maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören ve hakemi iten Cristiano Ronaldo 5 maç ceza aldı.
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