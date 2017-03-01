Hakimden FETÖ'cü sanığa sert tepki!

Erdoğan'a suikast duruşmasında MAK'çı eski Astsubay Erkan Çıkat ifade verdi. Çıkat ifadesinde, "Benim kanaatim bizi orada infaz edip bizi vatan haini ilan edeceklerdi" deyince hakim Baştoğ, "Devlet isteseydi sizi sonra da öldürürdü" diye cevap verdi.

MAK timinde görevli astsubay Erkan Çıkat, diğer sanıklar gibi üsse terör operasyonu için çağrıldığını ifade etti. Çıkat “Çatışmadan sonra üç kişi getirildi. Emir mi verildi yoksa kendi inisiyatifimle mi yaptım bilmiyorum. Ama birisine plastik kelepçe taktım. Getirilenlerin polis olduğunu anlamadım. O an her şeyi sağlıklı düşünemiyordum. Polisle çatışma sırasında terör operasyonu olmadığı belliydi. Ancak o sırada yapacak bir şey yoktu. Ne olduğunu soracak ortam da yoktu. Daha sonra ormanlık alana kaçtık, 10 gün kaçtık. Kaçmanın bir anlamının olmadığını anlayıp teslim olduk. Olayın ilk başında polisler bizi infaz etmek istedikleri için teslim olmayıp kaçtık. Arazide bile infaz edileceğimizi düşündük.

"KİMLER BİZİ KANDIRDI"

Biz otele gittiğimiz zaman orada özel timler önlem almıştı. Bizi infaz etmek istediler. Cumhurbaşkanı’nın kıl payı kurtulduğu açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı’nın kıl payı kurtulduğu kişiler kim? Bizden önce oraya giden kim? Bizi oraya gönderip polisle çatışmaya girmemizi sağlayan kim? Kimler bizi kandırdı? Bizi infaz etmeleri için polise emri veren kim? Duruşmanın özgül ağırlığının buraya verilmesi gerektiği kanaatindeyim.

"26 YAŞINDA HAYATIM KARARDI"

Hayat kurtarmak için MAK’a girdim, 26 yaşında hayatım karardı. Hayat kurtarmak nasip olmadan, suikast suçuyla buraya geldim.”

MAHKEME BAŞKANI: DEVLET İSTESEYDİ...

Erkan Çıkat’ın özel timlerin kendilerini öldürmek için önceden otele gidip beklediğini tekrarlaması üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, bu kez araya girdi:

“Savunmalarınıza müdahale etmek istemiyoruz. Savunma hakkınızı kullanıyorsunuz ama… Devlet isteseydi orada ya da daha sonra sizi öldürürdü. Devletin öyle bir amacı olduğunu sanmıyorum özel harekat polislerinin oraya önlem için geldiğini düşünüyorum. Devlet sizi neden infaz etsin? Devletin böyle bir amacı olmaz” dedi.