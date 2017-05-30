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Hakkari kırsalına hava harekatı

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Hakkari kırsalına hava harekatı
TSK'ya ait savaş uçaklarıyla Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen iki silah mevzii, bir mühimmat deposu ve bir haberleşme ekipmanının imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Hakkari kırsalına akşam saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen iki silah mevzii, bir mühimmat deposu ve bir haberleşme ekipmanı imha edildi. 

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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