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Hakkari ve Tunceli'de 22 terörist öldürüldü

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Hakkari ve Tunceli'de 22 terörist öldürüldü
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 17, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde 5 olmak üzere 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde başlayan ve devam eden operasyonlarda güvenlik güçleri, teröristler ile sıcak çatışmaya girdi. 

Operasyonlarda, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 17, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde 5 olmak üzere toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalışıyorlardı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede de Şemdinli ilçesindeki 17 teröristin, Ortaklar bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çatışma sonrasında devam eden hava destekli operasyonda, bölgeden Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalıştıkları hava ve keşif vasıtaları ile tespit edilen teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirildikleri belirtildi.

Bilgilendirmede, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 RPG-7 roketatar silahı, bir AT-4 roketatar silahı, 10 roketatar mühimmatı, 8 sevk fişeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 10 el bombası ve 5 özel yapılmış şemsiye ele geçirildiği kaydedildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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