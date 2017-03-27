Bugünkü YENİÇAĞ »

Hakkari'de 1 asker şehit oldu

»
Hakkari'de 1 asker şehit oldu
Hakkari'de yürütülen operasyonlarda yaralanan ağır yaralanan asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları'nda güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yüksekova İlçesi'ndeki Dağlıca Bölgesi'nde Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan İkiyaka Dağları'nda güvenlik güçleri 25 Mart'ta operasyon başlattı. Dün gün boyunca devam eden hava destekli operasyonda, sınırın sıfır noktasındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 22 terörist ölü ele geçirilerek terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Bu operasyonlar sırasında 1 asker de ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit olan asker için bugün Hakkari'de tören yapılacak.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Hakkari'de 1 asker şehit olduHakkari'de 1 asker şehit olduKorkmaz'ın ailesine rekor tazminat!Korkmaz'ın ailesine rekor tazminat!Ankara'da feci kaza! Çok sayıda ölü var...Ankara'da feci kaza! Çok sayıda ölü var...Günün Ulusal Gazete ManşetleriGünün Ulusal Gazete ManşetleriParti ismi fark etmez Ülkücünün kaderi ortakParti ismi fark etmez Ülkücünün kaderi ortakKulağınızdan tutup atılmak istemiyorsanız kulak verinKulağınızdan tutup atılmak istemiyorsanız kulak verinGündoğdu Köyü'nden Gündoğdu Meydanı'na...Gündoğdu Köyü'nden Gündoğdu Meydanı'na..."Suriyeliler polise kafa attı" iddiası bir şehri ayağa kaldırdı!"Suriyeliler polise kafa attı" iddiası bir şehri ayağa kaldırdı!Van'da, Türk Bayrağı'na çirkin saldırıVan'da, Türk Bayrağı'na çirkin saldırıTÜSİAD Başkanı, "OHAL sonlandırılmalı"TÜSİAD Başkanı, "OHAL sonlandırılmalı"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti