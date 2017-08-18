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Hakkari’de hain tuzak: 1 Şehit

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Hakkari’de hain tuzak: 1 Şehit
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Aktütün Köyü Mehendi Bölgesi'nde el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu, 1 korucu şehit oldu, 1 korucu yaralandı.

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Aktütün Köyü Mehendi Bölgesi’nde göreve giden korucuların yolu üzerine PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu, 1 korucu şehit oldu, 1 korucu yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

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