Hakkari’de hain tuzak: 1 Şehit
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Aktütün Köyü Mehendi Bölgesi'nde el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu, 1 korucu şehit oldu, 1 korucu yaralandı.
Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Aktütün Köyü Mehendi Bölgesi’nde göreve giden korucuların yolu üzerine PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu, 1 korucu şehit oldu, 1 korucu yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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