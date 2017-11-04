Hakkari'de yüzbaşı şehit oldu

Hakkari'de yaşanan kazada Yüzbaşı Burak Bilen şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir yüzbaşı şehit oldu, 2 asker yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Burak Bilen'in de içinde bulunduğu otomobil, Derecik beldesi Çamlıkaya mevkisi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, Yüzbaşı Bilen ile otomobilde bulunan 2 uzman çavuş yaralandı.



Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yüzbaşı Bilen şehit oldu. Yaralı 2 askerin hastanedeki tedavisi sürüyor.