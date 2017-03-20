Hakkari'deki HDP nevruzuna da izin!

HDP ve DBP'nin Hakkari'de düzenleyeceği nevruz kutlamalarına Hakkari Valiliği izin verdi.

Biçer mahallesindeki Otogar mevkiinde nevruz alanında yarın HDP ve DBP'nin organize edeceği kutlamalara Hakkari Valiliği'den izin çıktı. 11.00- 15.00 saatleri arasındaki kutlamalara ilişkin HDP ve DBP Tertip Komitesi basın açıklaması yaptı. DBP binasında yapılan açıklamaya, HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, HDP ve DBP İl Eş Başkanları ile Nevruz Tertip Komitesi Başkanı Necmettin Acar katıldı.



Tertip Komite Başkanı Acar, Hakkari'de 21 Mart 2017 tarihinde düzenlenecek olan Nevruz programı ile ilgili Hakkari Valiliği'ne yaptıkları başvurunun kabul edilip izin çıktığını belirtti.



HDP Van Milletvekili Lezgin Botan da Hakkari Nevruzu için Valiliğin izin verdiğini, Nevruz programının Otogar mevkiinde gerçekleştirileceğini belirterek şöyle konuştu:



"Yarın saat 11.00 da halkımızı gönül rahatlığı içerisinde nevruza bekliyoruz. Gerekli tedbirler alınmış. Ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yok. Alanın güvenliği ile ilgili de bütün tedbirler de alınmış durumda. Yalnız bu nevruz bayramı Kürt halkı açısından bahar bayramı ötesinde de yaşamış olduğu coğrafyada siyasal içeriği de vardır. Yani tarihsel bir süreç yaşıyoruz. Ortodoğu'nun içinden geçtiği tarihsel süreç, yine Kürt halkının içinden geçtiği son iki yıllık tarihsel süreci ifade edecek ve buna cevap verecek. Kürt halkının aynı zamanda referanduma giderken, Kürt halkının haklarının anayasal anlamda güvence altına alınmasında bu söz konusu referandumda bunun ifade edilmediğini dolayasıyla nevruz aynı zamanda hem referanduma cevap olabilecek, hem Hakkari'nin seçilmiş iradesi şu an tutsak. Rehin alınmış durumda. Hakkari'de neredeyse yüzde 85 oy almış 3 milletvekili şu an tutsak. Dolayısıyla Hakkari halkı bu nevruzda bu durumu da ortaya koyacak. Hakkari halkının kendi iradesine sahip çıkması adına herkesin bu nevruza katılması çağrısında bulunuyoruz."