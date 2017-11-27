Bugünkü YENİÇAĞ »

Hakkari'den acı haber

»
Hakkari'den acı haber
Hakkari'den son dakika acı bir haber geldi. Çukurca ilçesi Güvendağ Üs Bölgesi'nde helikopter pistinin güvenliğini aldığı esnada kayalıklardan düşerek ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güvendağ Üs Bölgesi’nde helikopter pistinin güvenliğini aldığı esnada kayalıklardan düşerek ağır yaralanan bir askerin Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.

Şehidin cenazesinin Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yapılacak törenin ardından memleketine uğurlanacağı bildirildi. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Hakkari'den acı haberHakkari'den acı haber'Sabiha Gökçen' davasında ağırlaştırılmış müebbet'Sabiha Gökçen' davasında ağırlaştırılmış müebbet56 yıl ehliyetsiz araç kullandı56 yıl ehliyetsiz araç kullandıFETÖ şüphelisi eski kaymakam yakalandıFETÖ şüphelisi eski kaymakam yakalandıŞırnak'ta PKK operasyonu: 16 gözaltıŞırnak'ta PKK operasyonu: 16 gözaltıİstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacakİstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacakDiyarbakır'da 2 ton 800 kilogram patlayıcı ele geçirildiDiyarbakır'da 2 ton 800 kilogram patlayıcı ele geçirildiAlevilerin evlerinin işaretlenmesine Hükümet'ten açıklamaAlevilerin evlerinin işaretlenmesine Hükümet'ten açıklamaOyun parkında akıl almaz ölümOyun parkında akıl almaz ölümHatay'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltıHatay'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti